Половина поляков боятся украинских сантехников

Большинство поляков (76%), которые были опрошены Лабораторией общественных исследований по заказу польского издания „Газета выборча”, высказались „за” принятие Украины в Европейский Союз. Противоположное мнение высказали около 12% опрошенных. Как указывается в исследовании, больше всего противников вхождения Украины в ЕС (22%) среди молодых поляков в возрасте до 24 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, в статье „Боимся ли украинского сантехника” авторы „Газеты” опубликовали информацию, что Министерство труда Польши готовится к переговорам с Киевом по поводу введения уже этим летом льгот в доступе на польский рынок труда украинским строителям, медсестрам и врачам.

Как отмечают авторы исследования, сторонников идеи открытия польского рынка труда для украинцев среди респондентов гораздо меньше - 49% опрошенных поддержат эту идею, против выступают 46%, а 5% не задумывались над этим вопросом.

Как пишет польское издание, больше всего сторонников этой идеи среди людей с высшим образованием, жителей крупных городов и среди электората "Гражданской Платформы", а не партии "Право и Справедливость".

Исследование для „Газеты выборчей” ЛОИ проводила 12 декабря 2006 г. по телефону. В опросе приняли участие 500 человек.