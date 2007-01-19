Отказ проходить медобследование заключению брака не препятствует

Отказ новобрачных проходить добровольное медицинское обследование перед вступлением в брак не будет препятствием для регистрации брака.

Об этом говорится в разъяснении Министерства юстиции относительно Закона Украины «О внесении изменений в Семейный и Гражданский кодексы Украины», переданном УНИАН пресс-службой министерства.

В частности, как напоминают в Минюсте, законом внесены изменения в статью 30 Семейного кодекса Украины, согласно которым на новобрачных возлагается обязательство сообщить друг другу о состоянии своего здоровья. В свою очередь государство обеспечивает создание условий для медицинского обследования новобрачных.

При этом в Минюсте обращают внимание, что порядок осуществления такого обследования утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 16 ноября 2002 года №1740 и предусматривает исключительно на добровольных началах проведение такого обследования. Между тем государственный орган регистрации актов гражданского состояния во время приема заявления о регистрации брака информирует лиц, которые подают такое заявление, о возможности осуществления медицинского обследования и, по их желанию, выдает направление по образцу, утвержденному Минздравом. В то же время новобрачные могут сообщить друг другу о состоянии своего здоровья и без прохождения такого обследования, подчеркивается в разъяснении.

Также Законом Украины «О внесении изменений в Семейный и Гражданский кодексы Украины» изменен порядок расторжения брака органом регистрации актов гражданского состояния. Отныне брак считается расторгнутым со дня регистрации его расторжения в органах РАГС, а не со дня вынесения органом регистрации постановления о расторжении брака, как это было ранее.

Законом дополнен Гражданский кодекс положением, которое закрепляет обязательность внесения отдельных актов гражданского состояния граждан (рождение физического лица и его происхождение, усыновление, лишение и восстановление родительских прав, брак, расторжение брака, изменение имени, смерть) в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан в органах юстиции. Указанное позволит создать единую централизованную электронную базу, которой не существует на данное время в Украине, говорится в разъяснении.

Как отметили в Минюсте, существование централизованной компьютерной базы, которая будет содержать данные о рождении физического лица, установлении его происхождения, вступлении в брак и его расторжении, изменении имени, смерти облегчит работу и сохранит время не только органов РАГСа, но и, в частности, правоохранительных органов и избирательных комиссий, которые в своей деятельности обращаются к органам регистрации актов гражданского состояния за подобной информацией. Единый государственный Реестр актов гражданского состояния граждан предлагается создать в системе органов юстиции.

Министерство юстиции также обращает внимание, что на сегодня указанный Закон не вступил в силу. Согласно ст. 94 Конституции Украины, Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального обнародования (если другое не предусмотрено самим законом), но не ранее дня его опубликования.

Соответствующий закон был принят Верховной Радой Украины 22 декабря 2006 года и подписан Президентом Украины 10 января.