В Крыму объявили штормовое предупреждение

В связи с ожидаемым 19-20 января резким ухудшением погодных условий, в Крыму объявлено штормовое предупреждение. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в АРК.

По информации МЧС, на территории полуострова ожидаются сильные ливни, переходящие в мокрый снег. Ненастье будет сопровождаться ветром скоростью 25-30 метров в секунду. В горах скорость ветра будет достигать 40 метров в секунду.

Крымские спасатели призывают во время сильного ветра свести до минимума нахождение в зоне аварийных насаждений и строений, остерегаться оборванных электрических проводов. В МЧС просят избежать походов в горы в непогоду, выходов в море во время сильного шторма. Особое внимание крымский Главк МЧС призывает обратить на безопасность детей, а при возникновении аварийной ситуации немедленно сообщать в соответствующую службу.