Звезда ”Бригады” уходит в монастырь (фото)

Сенсационную новость сообщает "Комсомольская правда": известный актер, один из самых завидных женихов России Дмитрий Дюжев уходит в монастырь, оставляя все свое имущество Церкви. Как рассказывает издание, несколько лет назад звезда "Бригады" посетовал на то, что современная молодежь возвела в кумиры бандитов, и признался: еще со школы мечтал посвятить свою жизнь служению Господу. Оказалось, знаменитый Космос соблюдает все посты, не пьет и не курит. Однако так сложилось, что отец Дмитрия, артист Астраханского театра юного зрителя Петр Дюжев видел сына исключительно в актерской профессии и отправил его учиться в Москву на платное отделение ГИТИС на курс Марка Захарова. После "Бригады", когда на Дюжева-младшего обрушилась настоящая слава, Петр решил, что сделал для своего сына все, что мог, и на фоне сильной депрессии в связи с кончиной дочери наложил на себя руки. А через год от сердечного приступа скончалась мать актера. И вот сейчас, как рассказал отец Максим из астраханского прихода при кладбище, где похоронены родители Дюжева, актер решил уйти от мира сего. "Дима признался мне, что, сыграв в "Острове", окончательно решил постричься в монахи, – сообщил "КП" священнослужитель. – Дескать, только в монастыре он чувствует себя по-настоящему спокойным и счастливым. Говорит, после премьеры фильма "Утомленные солнцем-2" посвятит себя Церкви". Сам Дюжев пока не хочет комментировать эту информацию: по словам актера, благие дела надо делать тихо, пишет издание.

Утро.ру