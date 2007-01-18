Суд снова возьмется за Ризака

Апелляционный суд Ивано-Франковской области продолжит слушание уголовного дела бывшего председателя Закарпатской областной государственной администрации Ивана РИЗАКА 31 января.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение судом было принято вчера, 17 января. Суд также заслушал показания одного из пострадавших по «Свалявскому эпизоду». В частности, о событиях 13 ноября 2004 года, когда произошел погром и выселение агитаторов-сторонников кандидата в Президенты Виктора ЮЩЕНКО в гостинице «Горизонт» города Свалява Закарпатской области.

Пострадавший сообщил, что тогда он был студентом Дрогобычского пединститута и вместе с друзьями собирался раздавать агитационные материалы. Однако вечером в гостинице был совершен погром «неизвестными лицами спортивного телосложения и кое-кто в черных масках», и агитаторы были выброшены из помещения. По его словам, “неизвестных” было около ста человек, а милиция, которая была под гостиницей, в действия не вмешивалась. Он также сообщил, что из материалов уголовного дела ему известно, что этими действиями руководил Владимир ПАУЛЬО, который тогда был советником председателя Закарпатской облгосадминистрации. На вопрос о причастности к погрому И.РИЗАКА свидетель ответил, что ему “такие факты неизвестны”. Он также признал, что “препятствий в агитации со стороны власти не было”.

В свою очередь подсудимый И.РИЗАК добивался от пострадавшего продемонстрировать ему студенческий билет и на самом ли деле он был в Сваляве, поскольку согласно рапорту начальника паспортного стола Свалявы и материалам уголовного дела фамилия названного студента не зафиксирована. Бывший студент продемонстрировал подсудимому студенческий билет и подтвердил суду, что был в это время в Сваляве. Очень эмоционально задавал подсудимый немало вопросов пострадавшему, что вынудило судью часто делать ему замечания.

Суд также принял решение применить принуждение к пострадавшим и свидетелям, которые добровольно не являются на судебные заседания.

Справка УНИАН. И.РИЗАК, в частности, обвиняемый в доведении до самоубийства ректора Ужгородского государственного университета В.Сливки; злоупотреблении служебным положением; получении взятки; пользовании мобильным телефоном за счет «Закарпатьеоблэнерго»; организации массовых беспорядков в Сваляве; незаконной выдаче удостоверений советника губернатора трем лицам был задержан 13 мая 2005 года. 16 мая Ужгородский городской суд избрал в качестве меры пресечения в отношении И.РИЗАКА арест. 13 сентября он был освобожден из-под стражи в Ужгородском СИЗО под залог.