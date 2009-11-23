Джексону присудили 4 премии American Music Awards

Майкл Джексон посмертно стал лауреатом премии American Music Awards (AMA) в номинации «Лучший артист в жанре соул/R&B», вручение которой прошло в Лос-Анджелесе в воскресенье, передает Reuters .

Джексон получил еще три приза, звезда кантри-музыки Тэйлор Свифт также получила четыре награды.

Группа Black Eyed Peas была отмечена дважды, по награде получили рэппер Джей-Зи и его жена певица Бейонсе.

Награды Майкла Джексона получил его брат Джермейн. На сцене с посвящением убитому в конце июня певцу выступила его сестра Джанет.

Во время выступления Дженнифер Лопес произошел инцидент: певица оступилась и упала, однако при этом не пострадала.

Газета.ру