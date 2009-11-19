Луценко: меня абсолютно не волнует, сколько денег украдут из банка

В массовых ограблениях банков в Украине в первую очередь виноваты банкиры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил сегодня в Донецке на пресс-конференции.

Говоря о серии последних разбойных нападений на банковские учреждения, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Если честно говорить, совершенно честно, то я считаю, что в этих преступлениях в первую очередь виноваты банкиры».

Он объяснил, что банкиры сегодня «уже открыто заявляют, что они не будут никоим образом оплачивать видеосистемы наблюдения или другие предохранительные мероприятия, то есть они считают, что сумма украденного не так уж и велика по сравнению с той суммой, которую нужно вложить в безопасность».

“А значит, - заявил Ю.ЛУЦЕНКО, - я тоже могу сказать прямым текстом то, что я думаю – меня абсолютно не волнует, сколько денег украдут из банка, меня волнует только одно, что незащищенные банки являются живительной средой для преступников».

По его словам, «безнаказанное легкое ограбление банка, как правило, никогда не заканчивается на первом разе, обычно идет серия, и поэтому их нежелание, извините, за сто баксов, установить на входе видеокамеру, как правило, заканчивается тем, что по стране пошла волна успешных разбойных нападений на банки. И это очень плохо».