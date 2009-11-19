Стоимость торговых помещений в Киеве (по районам)

В Киеве средняя стоимость торговых помещений в октябре текущего года выросла на 4,12% по сравнению с сентябрем т.г. – до 1988,5 долл. за 1 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в группе компаний «Траектория» (Киев).

Согласно сообщению, наибольший рост цен наблюдался в Подольском районе (5,57%), Голосеевском (5,27%), Оболонском (4,95%). Снижения цен в целом по районам не было.

По данным компании, в октябре т.г. средняя стоимость квадратного метра торговых помещений в центре города составила 5 тыс. долл., Голосеевском – 1657,3 долл., Дарницком –1097,8 долл., Деснянском – 1006,7 долл., Днепровском – 1091,8 долл., Оболонском – 1831,0 долл., Печерском – 2759,3 долл., Подольском – 2013,3 долл., Святошинском – 1263,3 долл., Соломенском – 1557 долл., Шевченковском – 2596 долл.

Как сообщал УНИАН, в Киеве средняя стоимость торговых помещений в сентябре текущего года снизилась на 0,07% – до 1914,88 долл. за 1 кв. м.

Справка УНИАН. Группа компаний «Траектория» (Киев) работает на рынке недвижимости Украины с 2002 года. В 2005 году компания вошла в Украинскую риелторскую группу.