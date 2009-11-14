В России началась перепись заключенных

Федеральная служба исполнения наказаний РФ приступила ко всероссийской переписи заключенных.

Перепись лиц, осужденных к лишению свободы и содержащихся под стражей, проходит с 12 по 18 ноября. Задача не в подсчете самих заключенных, а в получение общих сведений о них. В анкете необходимо указать биографические данные, семейное положения, наличия жилья, состояние здоровья, религию, образование, условия содержания и планы на будущее после освобождения - всего свыше 80 вопросов. Причем только на часть из них заключенные отвечают сами: большая часть сведений будет взята из личных дел.

"Мы не ставим перед собой задачу определить количество заключенных, эта цифра и так известна, - цитирует одного из офицеров "Комсомольская правда". - Мы хотим сделать срез "тюремного общества". Поэтому переписывать будут не всех, а только каждого десятого совершеннолетнего осуждённого мужчину, половину осуждённых женщин, всех приговорённых к пожизненному лишению свободы, всех несовершеннолетних, а также каждого десятого совершеннолетнего подследственного.

Перепись будет восьмой в истории советской и российской пенитенциарных систем. В 1926 году первая подобная перепись прошла в РСФСР. На территории всего Советского Союза заключенных пересчитывали и опрашивали в 1970, 1975, 1979 и в 1989 годах, а в современной России эта процедура проводилась в 1994 и 1999 годах, дает справку Лента.ру.