В Крыму в реанимации с пневмонией находится гражданин РФ

Гражданин Российской Федерации с диагнозом "двусторонняя вирусно-бактериальная пневмония" находится в реанимации больницы в Евпатории.

Об этом сообщил по телефону корреспонденту УНИАН заместитель министра здравоохранения Крыма Олег СТЕБЛИЙ.

"У него взяты анализы на вирусологию", - сказал О.СТЕБЛИЙ.

"Гражданин России бывал в поездках за рубежом: в Палестине, Израиле, Египте", - отметил замминистра.

39-летний россиянин из Красноярска в последнее время вместе с семьей снимает жилье в Евпатории.

На днях он был госпитализирован в больницу с пневмонией, сейчас находится в реанимации.