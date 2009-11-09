Армия дожилась: самолеты МиГ-29 ремонтируют по бартеру

В Министерстве обороны Украины вынуждены “забыть” о перспективах повышения социальных стандартов военнослужащих в 2010 году.

Об этом идет речь в интервью директора Департамента финансов Минобороны Ивана МАРКО газете “Народная армия” (№197 за ноябрь 2009 года).

“Должностные оклады военнослужащих на 55% меньше окладов государственных служащих”, - констатировал И.МАРКО.

В то же время, по его словам, по этому поводу были поручения Кабинета министров относительно применения единых принципов в денежном обеспечении и заработной плате, но они не выполняются. Также два года назад, сообщил представитель Минобороны, был затронут вопрос о повышении окладов за воинские звания, который был поддержан указом Президента.

“Сравните! У полковника оклад за воинское звание – 135 грн., а у лейтенанта –110 грн. О какой мотивации к карьерному росту может идти речь, когда разница составляет лишь 25 грн.? Был подготовлен соответствующий проект постановления Кабинета министров, но решение так и не было принято. Показательным является то, что в этом вопросе нам было отказано еще до начала кризиса, когда экономика еще не имела сегодняшних проблем”, - отметил И.МАРКО.

Он также сообщил, что “в этом году нам (Министерству обороны Украины – УНИАН) официально ответили, что реальное состояние в государстве не позволит повысить денежное обеспечение и в 2010 году”. “То есть о повышении социальных стандартов следует забыть”, - констатировал И.МАРКО.

Он привел статистику, согласно которой молодой военнослужащий контрактной службы получает зарплату вдвое меньше средней зарплаты в Украине. Как следствие, по данным Минобороны, наблюдается четкая тенденция к уменьшению желающих служить по контракту. “Так, в первом полугодии 2009 года было принято на службу по контракту на 41% военнослужащих меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме этого, в первом полугодии 2009 года увольнение военнослужащих службы по контракту превысило их прием, следовательно, в настоящее время очевидна потеря имеющегося кадрового потенциала”, - констатировал И.МАРКО и заметил, что “даже лейтенант, командир, который ближе всех находится к солдату, получает меньше, чем молодой гражданский специалист”.

“Минимальная заработная плата и прожиточный минимум увеличиваются, а уровень денежного обеспечения военнослужащих остается мизерным. Это недопустимо”, - заявил директор Департамента финансов военного ведомства.

Он отметил, что если по госбюджету 2010 года Минобороны получит 19,8 млрд. грн. – на что есть решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, – то “вывести армию из “пике” вполне возможно”.

“Закупили бы вооружение, технику, повысили бы социальные стандарты. Но без этих средств обеспечить обороноспособность на должном уровне будет весьма проблематично. Конечно, будем искать выход. Каким способом? Вот на днях принято постановление Кабмина о передаче имущества в счет предоставленных нам услуг по ремонту авиационной техники. Вернулись, попросту говоря, к бартеру. То есть, из пяти МиГ-29 два передаем компании-исполнителю ремонтных работ, и только три возвращаем в строй...”, - пояснил И.МАРКО.

В то же время, по его словам, если Минобороны получит финансирование по общему фонду 8,2 млрд. грн., что сейчас запланировано в правительственном проекте госбюджета на 2010 год, то из этой суммы 7 млрд. грн. будет составлять лишь фонд оплаты труда и продовольствия.

“Сюда даже не входит оплата коммунальных услуг... Стандарты, цены, тарифы растут, и мы за ними не успеваем”, - резюмировал директор Департамента финансов Минобороны.