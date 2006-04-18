В Киеве приостановлено движение поездов метро

В Киеве на Святошинско-Броварской линии метрополитена временно прекращено движение поездов.

Как сообщает ЛІГА, около 18 часов движение было остановлено. Пассажиров попросили покинуть вагоны. О причинах остановки не сообщалось.

По словам очевидцев, поезд, остановившийся между станциями "Шулявская" и "Берестейская", заметно накренился.

На данный момент закрыты на вход станции "Шулявская" и "Берестейская". Поезда прекратили движение в обе стороны. По радиосвязи было объявлено, что движение прекращено на неопределенный срок. Представители метрополитена не смогли объяснить причины инцидента.

В связи с большим наплывом пассажиров метрополитена наземный транспорт в этом районе переполнен.