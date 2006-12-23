В Киеве мэр зажег главную новогоднюю елку Украины

Сегодня в Киеве на Майдане Независимости столичный городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ зажег главную елку Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КМГА, киевский председатель поздравил киевлян с Новогодними праздниками и пожелал всем добра и мира в следующем году.

«В следующем году столичная власть подарит киевлянам новый транспорт, я думаю, линия метрополитена значительно продвинется на Троещину. Мы подарим позитивные сдвиги в жилищно-коммунальной сфере. Также мы готовим наиболее социально направленный бюджет Киева на 2007 год, который будет предусматривать помощь малообеспеченным жителям столицы», - сказал во время своего выступления Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

35-метровая елка, украшенная игрушечными поросятами, будет радовать киевлян все Новогодние праздники.

Как сообщал УНИАН, на организацию празднования Нового 2007 года в Киеве планируется потратить около 2 млн. грн., из них бюджетных - меньше половины.

По информации начальника Главного управления культуры и искусств Светланы ЗОРИНОЙ, на установление главной елки Украины городская власть планировала потратить 945 тыс. грн. городского бюджета.