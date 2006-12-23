В Киеве мэр зажег главную новогоднюю елку Украины
...украшенную поросятами
Сегодня в Киеве на Майдане Независимости столичный городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ зажег главную елку Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КМГА, киевский председатель поздравил киевлян с Новогодними праздниками и пожелал всем добра и мира в следующем году.
«В следующем году столичная власть подарит киевлянам новый транспорт, я думаю, линия метрополитена значительно продвинется на Троещину. Мы подарим позитивные сдвиги в жилищно-коммунальной сфере. Также мы готовим наиболее социально направленный бюджет Киева на 2007 год, который будет предусматривать помощь малообеспеченным жителям столицы», - сказал во время своего выступления Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
35-метровая елка, украшенная игрушечными поросятами, будет радовать киевлян все Новогодние праздники.
Как сообщал УНИАН, на организацию празднования Нового 2007 года в Киеве планируется потратить около 2 млн. грн., из них бюджетных - меньше половины.
По информации начальника Главного управления культуры и искусств Светланы ЗОРИНОЙ, на установление главной елки Украины городская власть планировала потратить 945 тыс. грн. городского бюджета.