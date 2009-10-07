Тимошенко возьмется за все банки, где руководство - безмозглое

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что, несмотря на препятствия, которые создаются сегодня для национализации банка «Надра», перевести этот банк в разряд государственных удастся уже до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге журналистам.

«Если бы была добрая воля Национального банка, мы бы уже забыли о национализации банка «Надра» - провели бы ее и уже оздоровили этот банк. Но, к сожалению, нам эта дорога сегодня усложняется… Но мы планируем до конца года сделать все, чтобы банк «Надра» все-таки был национализирован», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что перед национализацией банка необходимо разрешить все вопросы с его кредиторами, чему препятствует Национальный банк. «Как раз к этому мы не можем получить доступ, потому что Национальный банк такого доступа нам не дает», - сказала премьер.

Она также подчеркнула, что после президентских выборов она намерена вплотную заняться наведением порядка не только в банках, но и в кредитных союзах. «Я уверена, что после президентских выборов мы займемся еще двумя блоками вопросов: всеми другими банками, которые сегодня страдают от безмозглого руководства и безмозглого рефинансирования, и кредитными союзами, которые также под эгидой Национального банка обобрали полстраны. Но для этого нужно иметь очень мощную Генпрокуратуру, чтобы дальше этим заниматься. Сегодня, вы знаете, и большинство в парламенте, и правительство не имеют доступа к этой структуре», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. ОАО КБ «Надра» начало свою деятельность 26 октября 1993 года.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 26,292 млрд. грн., 30 млрд. 547 млн. 480 тыс. грн., обязательства – 28 млрд. 709 млн. 12 тыс. грн., собственный капитал – 797,573 млн. грн.

По итогам первого полугодия 2009 года «Надра Банк» получил убыток в размере 1,04 млрд.грн.

Крупнейшими акционерами банка «Надра» по состоянию на 1 июля 2009 года являлись компании «Novartik Trading Limited» (60,9967%) и «Manmade Enterprises Limited» (30,7406%).

В банке «Надра» с 10 февраля 2009 года введена временная администрация.

По данным Национального банка Украины, необходимый объем докапитализации банка «Надра» по состоянию на 20 июля 2009 года составлял 6,382 млрд. грн.