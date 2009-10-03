Фондовый рынок Бразилии подскочил на фоне олимпийского триумфа

Фондовый рынок Бразилии подскочил 2 октября на фоне олимпийского триумфа Рио-де-Жанейро, который обещает стране многомиллиардные инвестиции в инфраструктуру и дополнительный приток иностранных туристов. Основной бразильский индекс Bovespa вырос по итогам торгов на 1,18% - до 61171,99 пункта, тогда как индексы прочих ведущих мировых бирж дружно снизились из-за макроэкономики.

Среди лидеров роста на бирже в Сан-Паулу были авиакомпании, девелоперы и сталелитейные компании - именно в этих секторах теперь ожидается "олимпийский" бум.

Бразилия планирует инвестировать в проекты, связанные с Олимпиадой, 11 млрд долл. - больше, чем предыдущие "хозяева" игр. По оценкам местных экспертов, поступления от Олимпиады-2016 в бразильскую экономику составят с учетом мультипликативного эффекта свыше 50 млрд долл. к 2027 г.

Рио-де-Жанейро был избран столицей летней Олимпиады-2016 по итогам голосования МОК накануне вечером. В финальном туре Рио набрал 66 голосов против 32 голосов у Мадрида. Чикаго вылетел в первом раунде, а Токио - во втором.

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