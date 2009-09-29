В 2012-м в Украине не будет ни одного выпускника школы

Проблемы, связанные с отсутствием выпускников школ в 2012 году, необходимо решать уже сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО во время заседания круглого стола «Проблема выпуска 2012 года в контексте реализации концепции 12-летнего общего среднего образования».

Он напомнил, что 2001 году была принята концепция, которой предусматривалось 12-летняя система образования. В результате перехода с 11-летней на 12-летнюю систему в 2012 году не будет выпускников школ.

Он отметил, что выпускники 2011-2013 гг. попадают в ситуацию, когда не будет справедливой конкуренции.

По его словам, согласно данным Министерства образования и науки Украины, в 2011 году предполагается наименьшее количество выпускников почти за всю историю независимости Украины – 235 тыс. учеников, в то время как в нынешнем году их было 384 тысячи.

Он еще раз напомнил, что в 2012 году не будет ни одного выпускника школы, а в 2013 году предусматривается наибольшее количество выпускников – 427 тыс.

Он отметил, что в такой ситуации в 2011 году и в 2012 году будет наименьшая конкуренция при поступлении в высшие учебные заведения, в то время как в 2013 году эта конкуренция будет наибольшей.

Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что есть три выхода из этой ситуации. Один из них – революционный, когда проведя дискуссию, необходимо будет переходить на 10-летнюю систему образования.

По его словам, второй выход – эволюционный, при котором будет продолжено существование 11-летней системы образования с тем, чтобы продолжить период подготовки к 12-летней системе образования.

Н.ТОМЕНКО отметил, что при реалистическом выходе из ситуации необходимо осуществить ряд мер по адаптации к 12-летней системе образования, в частности, должна быть упрощена процедура, устранены препятствия для получения такого образования.

Н.ТОМЕНКО считает, что должна быть создана рабочая группа, которая будет работать на решение проблем в связи с введением 12-летней системы образования.

Он подчеркнул, что если подготовить стратегию, грамотно подойти к решению проблем, которые возникнут, то тогда можно с минимальными проблемами выйти из ситуации, которая сложится в 2012 году.