Часть средств от продажи будет перечислена в пользу подопечных проекта "Детство без войны".

Инициатива направлена на поддержку украинских детей-сирот, которые были перевезены в Турцию в рамках крупнейшей эвакуации детей во времена Второй мировой войны, сообщает портал All Retai.

Партнерами инициативы "Стражи света" стали 27 известных украинских и международных брендов: Nivea, Cif, Domestos, DURU, ARKO, Colgate, Palmolive, Max Factor, Bourjois, Rimmel, PUPA, Libero, "Чудо", "Фрекен БОК", "Ясне сонечко", LACALUT, AllesGUT!, Bubchen,"МИЛАМ", Bob Snail, Ziaja baby, "Добра Господарочка", TWINS, Sano, Green&Clean Professional, Glow Hub, Revox B77.

С 14 декабря 2023 г. по 15 января 2024 г. покупайте в EVA или на EVA.UA товары брендов-партнеров инициативы "Стражи света". Часть средств от продажи будет перечислена в пользу подопечных проекта "Детство без войны".