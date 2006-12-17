Раскрыт ряд резонансных преступлений

Оперативные бригады Министерства внутренних дел Украины и следственные бригады Генеральной прокуратуры на протяжении нескольких последних месяцев совместно с местными работниками милиции раскрыли на территории АРК и Севастополя ряд резонансных преступлений, совершенных в середины 90-х годов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления МВД Украины в городе Севастополе генерал-майор милиции Валерий ПЕТУХОВ в „прямом эфире” ТРК „Бриз”. По его словам „на протяжении нескольких последних месяцев в Крыму и Севастополе, а теперь я открою тайну - дислоцировались они именно в Севастополе - работали оперативные бригады МВД Украины и следственные бригады Генеральной прокуратуры Украины, которые занимались раскрытием резонансных преступлений, в частности, заказных убийств, совершенных в середине 90-х годов. Задержан ряд бывших участников бывших преступных группировок, сегодня идет их оперативная отработка, проводятся следственные действия”. Как отметил начальник управления, вследствие определенных причин он пока не может сообщить, о каких именно преступлениях идет речь, поскольку на это ему нужна санкция Генеральной прокуратуры, следователи которой ведут расследование. В то же время, как сказал он „по ряду убийств в Севастополе их участники задержаны”.

Кроме того, как сообщил генерал-майор милиции, за последние два года севастопольские работники милиции раскрыли „практически все тяжкие преступления, совершенные на территории города”. “У нас нет нераскрытых убийств, разбойных нападений, изнасилований, тяжелых телесных повреждений, повлекших смерть”, - подчеркнул начальник УМВД. По его убеждению, это свидетельствует о профессионализме сотрудников „и в первую очередь уголовного розыска”. Кроме того, как считает он „неплохо поработали” сотрудники следственного управления УМВД.

В.ПЕТУХОВ добавил, что всего на сегодня „за всю историю севастопольской милиции, по крайней мере, с того времени, пока осуществляется статистическая отчетность, нераскрытыми остаются 48 убийств”. „Було 52, мы в этом году раскрыли 4 убийства прошлых лет, в том числе убийство подполковника милиции Настенко, убитого в 1998 году, преступники задержаны, сейчас дело пойдет в суд”, - сообщил начальник милиции Севастополя. По его словам „есть еще ряд уголовных дел по заказным убийствам, которые мы определили как перспективные в плане их раскрытия”.