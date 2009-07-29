В Тернополе отметили 65-летие освобождения от фашистов

В Тернополе состоялись торжества по случаю 65-й годовщины освобождения области от нацистских захватчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, по этому случаю на территории мемориального комплекса солдатской славы на Микулинецком кладбище и возле братской могилы жертвам политических репрессий была отправлена панихида.

Представители власти и общественности возложили цветы к братской могиле, все собравшиеся почтили память о павших воинах минутой молчания.

Участие в торжествах приняли заместитель председателя облгосадминистрации Федор ШЕВЧУК, первый заместитель председателя облсовета Сергей ТАРАШЕВСКИЙ, заместитель городского председателя Олег МАРУШИЙ, ветераны войны, духовенство, военные и представители общественности.

После панихиды на Микулинецком кладбище состоялся митинг-реквием в парке Славы и возложение цветов к подножию Холма Славы. Там тоже состоялся молебен за вечный покой воинов, положивших свою жизнь во время освобождения Тернопольской области.