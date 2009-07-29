Коллегия Гостаможни уволила ряд руководителей

Коллегия Государственной таможенной службы освободила от должностей и назначила ротацию руководителей таможенных органов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможни, соответствующее решение было принято по результатам заседания Коллегии относительно анализа работы Службы за первое полугодие этого года.

Во время заседания отмечалось, что работа Службы велась в условиях, неблагоприятных для внешней торговли, поскольку в сравнении с аналогичным периодом прошлого года объемы импорта сократились вдвое, состоялось структурное перераспределение импорта в пользу сырьевых товаров, значительно уменьшились количество активно работающих субъектов внешнеэкономической деятельности. Была отмечена также тенденция переориентации украинского импорта на более дешевые товары иностранного производства. Анализ работы выявил также стремительное сокращение объемов импорта ряда бюджетоформирующих товаров.

За отчетный период таможенными органами обеспечены поступления в бюджет в размере 38,2 млрд. грн.

Коллегия обратила внимание начальников таможен на личную ответственность за эффективность работы по администрированию налогов и сборов, а также за полноту использования имеющейся базы налогообложения. Детально были проанализированы результаты служебного расследования ряда таможенных оформлений, в результате которого были привлечены к ответственности руководители отделов контроля таможенной стоимости и номенклатуры Купянской и Ягодинской таможен. Ненадлежащее выполнение ими своих обязанностей позволило процветать схемам уклонения от налогообложения, отметили в пресс-службе.

Отдельно на заседании Коллегии был обсужден результат работы комиссии по проверке деятельности Днепропетровской таможни, поскольку там выявлен неудовлетворительный контроль над базой налогообложения, отсутствие методики анализа работы по направлениям. В результате 80% товаров, оформленных на таможне, имеют самую низкую по системе таможенную стоимость. Руководство службы считает такое состояние дел крайне неудовлетворительным, и потому руководителям Днепропетровской таможни назначена внеочередная аттестация.

По результатам Коллегия приняла решение об освобождении от должностей и ротации ряда руководителей таможенных органов, отдельных пунктов пропуска, отделов таможенного оформления. Заместителям начальников, отвечающим за экономические вопросы, таможенных органов, которыми не выполнено бюджетное расписание за первое полугодие 2009 года, назначена внеочередная аттестация. Отстранены от должностей начальник и заместитель начальника Ужгородской таможни на период служебного расследования за допущенные серьезные просчеты в правоохранительной работе.