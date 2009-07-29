В Киеве накрыли сеть подпольных казино

Служба Государственной налоговой администрации Украины в Киеве за последние две недели установила более десяти фактов осуществления запрещенных азартных игр, а также изъяла более 500 единиц игрального оборудования на сумму свыше 5 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНА, для проведения операции налоговой милиции по выявлению незаконных субъектов игорного бизнеса в столице сформировано 94 мобильных группы.

По данным налоговой, в частности, в Печерском районе работники налоговой милиции обнаружили в людном месте подпольное казино с незаконно размещенными игровыми автоматами. В инспекции отмечают, что один игровой автомат приносит ежесуточно минимально более 2 тыс. грн. чистой прибыли, а всего в зале этого заведения было установлено 87 таких автоматов, плюс работала электронная рулетка на восемь мест.

Автоматы и рулетка на сумму 3 млн. 242 тыс. грн. изъяты. Устанавливаются владельцы нелегального бизнеса.

Также сотрудники налоговой милиции ГНИ в Днепровском районе столицы прекратили деятельность подпольного казино на Троещине по ул. Радужной, 8. Там работало 22 игровые автомата стоимостью 220 тыс. грн., которые были изъяты. Следствие продолжается.

Сотрудники налоговой милиции ГНИ в Шевченковском районе столицы выявили сразу несколько подпольных залов игровых автоматов. Была раскрыта деятельность зала игровых автоматов в районе Лукьяновского рынка. На данный момент 22 аппарата на общую сумму 600 тыс. грн. изъяты. Ведется следствие.

Выявлено также развлекательное заведение в помещении интерактивного клуба по ул. Соломенской, где работали опять же 22 игровые устройства. Изъято оборудование на сумму 90 тыс. грн.

В целом с начала действия Закона "О запрещении игорного бизнеса в Украине" налоговики столицы проверили 557 объектов игорного бизнеса, установили 40 фактов незаконного проведения азартных игр, изъяли 650 игровых автоматов и другого оборудования на сумму 11 млн. грн.

В отношении нарушителей составлено 2 административных протокола, в органы внутренних дел передано 4 материала. По материалам органов налоговой службы в отношении нарушителей вынесено 4 судебных решения.