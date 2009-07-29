Мельниченко ставит ультиматум генпрокурору

Бывший охранник экс-Президента Украины Леонида КУЧМЫ Николай МЕЛЬНИЧЕНКО предупреждает генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО, что прекратит с ним сотрудничество в случае отстранения им от расследования дела об убийстве Георгия Гонгадзе следователя Александра ХАРЧЕНКО и заместителя генпрокурора Николая ГОЛОМШУ.

Об этом идет речь в обращении Н.МЕЛЬНИЧЕНКО к А.МЕДВЕДЬКО, текст которого передан УНИАН.

“Как мне стало известно, силы, заинтересованные в том, чтобы виновные в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе лица не понесли никакой ответственности, давят на Вас с требованием изменения состава следственной группы, которая ведет данное расследование”, - пишет Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

При этом он заявил, “что с того момента, когда следственную группу возглавил ХАРЧЕНКО Александр Владимирович, расследование дела получило наибольшие результаты”.

В связи с этим Н.МЕЛЬНИЧЕНКО информирует А.МЕДВЕДЬКО, что в случае, если “Вы примете это аморальное, коварное и подлое решение, и отстраните от дела ГОЛОМШУ Николая Ярославовича и ХАРЧЕНКО Александра Владимировича - последующее мое сотрудничество с таким генеральным прокурором будет невозможным”.

Также, подчеркнул Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, “это автоматически приведет к тому, что я буду вынужден отказаться от охраны, которая предоставляется мне Службой безопасности Украины”.

Как сообщал УНИАН, адвокат вдовы журналиста Георгия Гонгадзе Валентина ТЕЛИЧЕНКО 29 июля обратилась к генпрокурору А.МЕДВЕДЬКО с заявлением об отводе следователя по делу о расследовании убийства Г.Гонгадзе Александра ХАРЧЕНКО и с просьбой отстранить от расследования дела заместителя генпрокурора Николая ГОЛОМШУ.

При этом она сообщила, что считает необходимым, чтобы это дело продолжил расследовать заместитель генпрокурора Виталий ЩЁТКИН. По словам адвоката, на данное время «недостаточный профессионализм следователей ставит под угрозу возможность обвинения в суде».