В Запорожской области долги по зарплате растут на 3,5 млн. грн. в месяц

В Запорожской области с начала года задолженность по зарплате выросла почти на 50% - до 66 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Александра СИНА, "с начала года долги по зарплате на территории региона увеличились на 21 млн. грн. - т.е. почти на 50%. Это в среднем - на 3,5 млн. грн. в месяц. Общая задолженность достигла 66 млн. грн."

Наиболее высокая динамика роста задолженности по заработной плате, по данным А.СИНА, наблюдается на коммунальных предприятиях области.

"Долговая яма на коммунальных предприятиях, относящихся к зоне непосредственной ответственности органов местного самоуправления, с начала года увеличилась в 2,3 раза", - сообщил замгубернатора.