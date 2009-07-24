Погода на субботу

25 июля на территории Украины по прогнозам синоптиков будет переменная облачность. Ночью в западной части пройдут отдельные кратковременные дожди с грозами, днем в западных, северных и Винницкой областях возможны грозовые дожди, в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с; на остальной территории без осадков. Температура ночью 17-22°, днем 27-32°, в западных областях 19-24°; в южной и восточной части ночью 20-25°, днем 33-38°.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков, лишь вечером пройдут грозовые дожди, местами сильные ливни, в отдельных районах град, шквалы 17-22 м/с. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 17-22°, днем 27-32°. По г. Киеву температура ночью 19-21°, днем около 30°.

24 июля температура воды в Черном и Азовском морях 21-27°, вблизи Одессы 18°, в Днепре возле Киева 23°.