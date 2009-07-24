Российский министр об Украине, газе, дефолте, Газпроме и репутации

Министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО считает, что зимой «трудностей» в вопросе транзита газа в Европу через Украину должно стать меньше.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, об этом он сказал в интервью немецкой газете «Die Welt» от 23 июля.

«По моему мнению, со следующей зимы трудностей должно стать меньше. Поскольку в отличие от прежних договоров, которые всегда заканчивались к концу года, у нас с Украиной десятилетний контракт», - сказал С.ШМАТКО.

Он считает, что даже в случае дефолта Украина будет в состоянии технически обеспечить надёжную работу газопроводов, и если необходимо, то с международной помощью. «Насколько я вижу, как Россия, так и ЕС готовы помочь Украине, помимо прочего, кредитом. Об этом, во всяком случае, ведутся переговоры», - добавил он.

Отвечая на вопрос: «Вы потеряли свою репутацию из-за длительного конфликта с транзитной страной Украиной?» С.ШМАТКО заявил: «Нет, решительно нет. Без сомнения, репутация «Газпрома» пострадала в глазах европейцев в ходе спора за газ. Однако мы чувствуем себя несправедливо обвиненными».

По его словам, газовый конфликт используется в Украине для внутриполитической борьбы за власть. «40 лет бесперебойных российских газовых и нефтяных поставок в Европу заложили очень значительный фундамент, чтобы его можно было уничтожить этим спором. Ясно одно: газовый кризис не должен повториться», - подчеркнул он.