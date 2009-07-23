СЭС выявила сернистый ангидрид в пробах воздуха в Мелитополе

Специалисты Мелитопольской городской санэпидемстанции выявили в пробах воздуха, взятых в Мелитополе в местах, где сегодня утром было распылено неизвестное вещество, сернистый ангидрид.

Как сообщили УНИАН в Запорожской областной СЭС, выехав на место происшествия, специалисты Мелитопольской СЭС отобрали пробы воздуха в цветочном павильоне на ул. Кирова и еще на трех объектах торговли: в универсаме по ул. Кирова, продовольственном магазине "Спутник" и цветочном магазине "Чарівна квітка", где неустановленные лица распылили вещество неизвестного происхождения.

"В пробах воздуха магазина "Спутник" выявлено содержание сернистого ангидрида с концентрацией 1,5 мг/кубометр. В цветочном павильоне выявлено содержание сернистого ангидрида с концентрацией 1,0 мг/кубометр", - сообщили в облСЭС, отметив, что "повторными лабораторными исследованиями воздуха данных помещений содержание сернистого ангидрида не выявлено".

Справка УНИАН. Сернистый ангидрид (серы двуокись, оксид серы) - бесцветный газ с характерным резким запахом. В природе встречается в вулканических газах, хорошо растворим в воде с образованием сернистой кислоты. Основная область применения SO2 - производство серной кислоты; применяется в бумажной и текстильной промышленности, а также для сульфатации овощей и фруктов. Большая теплота испарения и легкая конденсируемость позволяют использовать его в холодильной технике. Сернистый ангидрид токсичен, в легких случаях отравления вызывает кашель, насморк, слезотечение, чувство сухости в горле, осиплость, боль в груди; при острых отравлениях средней тяжести так же появляются головная боль, головокружение, общая слабость, боль в подложечной области; при осмотре - признаки химического ожога слизистых оболочек дыхательных путей. Максимально допустимая среднесуточная концентрация в населенных пунктах не должна превышать 0,15 мг/кубометр.