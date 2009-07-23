Не факт, что Пукач знает заказчиков убийства Гонгадзе

Народный депутат от Партии регионов, генерал-лейтенант милиции Василий ГРИЦАК считает, что бывший начальник Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Алексей ПУКАЧ не назовет заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе, потому что вследствие своего прошлого служебного положения не мог о них напрямую знать.

Об этом В.ГРИЦАК сказал сегодня в интервью интернет-изданию «Публичные люди».

Как сообщил народный депутат, он знаком с А.ПУКАЧЕМ «примерно с 1998 года и до того момента, когда он был объявлен в розыск».

«Я считаю, что мы были друзьями… Мы работали в одной команде, в команде у Министра внутренних дел СМИРНОВА, где ПУКАЧ был таким же руководителем департамента, как и я», - сказал В.ГРИЦАК, подчеркнув, что искренне не верит в справедливость обвинений, которые предъявляются А.ПУКАЧУ.

Народный депутат также прокомментировал распространенное в СМИ видео задержания А.ПУКАЧА, на которых он сказал, что причастен к убийству Г.Гонгадзе: «Он ответил, наверное, правильно. Потому что по-другому как – он непричастен? Все мы знали, что он был причастен. Все мы знали, что служба наружного наблюдения МВД Украины следила за Г.Гонгадзе, все мы знали, что он как руководитель этой службы был в курсе всех дел. Его ответ, что он причастен – это, наверное, его честный ответ».

При этом В.ГРИЦАК допускает, что задержание А.ПУКАЧА «придерживали до определенного времени, когда эту карту можно было бы разыгрывать для определенных политических целей».

«Это – очередной сценарий, который попытаются реализовать после задержания А.ПУКАЧА. Но, повторюсь, его роль в этой истории – ничтожна. Он не может даже назвать заказчиков, потому что он их не знает. Команду на наружное наблюдение ему могли давать, скорее всего, один из заместителей министра МВД, который его курировал. Но и они не знают заказчика», - убежден народный депутат.

«Говорить, раз поймали ПУКАЧА - преступление раскрыто, нельзя», – считает он.

«Меня вообще возмутили безграмотные заявления Президента В.ЮЩЕНКО в 2005 году, где он кричал, что преступление раскрыто и присвоил звание героя Г.Гонгадзе посмертно. А что было решение суда? Ведь есть презумпция невиновности. И теперь он снова заявляет, что берет дело А.ПУКАЧА под свой контроль…», – сказал В.ГРИЦАК.

Он также отметил, что одной из целей реализации сценария относительно задержания А.ПУКАЧА является оправдание В.ЮЩЕНКО, «который обещал раскрыть это преступление и сдержал слово».

Кроме того, по мнению В.ГРИЦАКА, целью задержания может быть и дискредитация некоторых политических лидеров, в частности председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

«Хотя я вообще не понимаю, причем тут ТИМОШЕНКО. Формально МВД в то время подчинялось премьер-министру, которым был В.ЮЩЕНКО. На счет ЛИТВИНА – тоже бред. Глава администрации не командовал Министром внутренних дел и не разрабатывал никаких операций. Не было никаких контрольных функций у главы администрации Президента. Хотя, я не исключаю, что он был проинформирован об этом деле», - заявил В.ГРИЦАК.

Как сообщал УНИАН, А.ПУКАЧ, обвиняемый по делу об убийстве Г.Гонгадзе, был задержан вечером 21 июля в селе Молочки Чудновского району Житомирской области, доставлен в Киев и допрошен.

22 июля стало известно, что А.ПУКАЧ назвал заказчиков убийства журналиста, однако следственные действия в отношении этих людей органами СБУ пока не проводятся.

Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших работников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет. Заказчики и организаторы убийства не были окончательно установлены следствием.