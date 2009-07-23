В Киеве сорвали неофициальную премьеру фильма «Бруно» (фото)

Киев. 23 июля. УНИАН. Вчера вечером в Киеве была сорвана неофициальная премьера запрещенного в Украине фильма «Бруно», главный герой которого - журналист-гомосексуал (которого сыграл Саша Барон КОЭН).

Как передает корреспондент УНИАН, премьера должна была состояться около 23.00 в частном кинотеатре Fashion Studio "Purity", однако по окончании пресс-конференции перед началом показа в зал, где находились журналисты и гости вечера, была брошена дымовая шашка. После этого сработала противопожарная сигнализация, затем в здании погас свет. Люди покинули помещение. Никто при этом не пострадал.

Один из организаторов показа, журналист Дмитрий МАЛЮГА выдвинул несколько версий относительно лиц, которые могли быть причастны к инциденту: "Это либо представители комиссии защиты общественной морали, во что мало верится, либо гомофобы, ненавистники секс-меньшинств, либо конкуренты, которые тоже хотели устроить неофициальный показ этого фильма".

Согласно информации организаторов вечера, к полночи свет в помещении появился и показ комедии возобновили. При этом оказалось, что пропала большая сумма денег, ноутбук и личные вещи участников показа.

Как сообщал УНИАН, Министерство культуры и туризма Украины не дало разрешения на прокат фильма, полное название которого «Бруно: Захватывающее путешествие по Америке, с целью заставить гетеросексуальных самцов почувствовать дискомфорт в присутствии гомосексуала-иностранца в футболке-сеточке», который должен был демонстрироваться в Украине с 23 июля.

Таким было решение Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Министерстве культуры. Без прокатного удостоверения показ фильма является незаконным. Предыдущий фильм КОЭНА – «Борат» – также не был разрешен в Украине.

В некоторых странах фильм «Бруно» вышел в прокат после некоторой цензуры откровенных сцен. В США просмотр фильма разрешен с 17 лет и в присутствии взрослого, в Великобритании – с 18 лет.

Сегодня, 23 июля, состоится официальная премьера этой ленты в России.