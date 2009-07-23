Королевская: Налоговый кодекс еще сырой, но медлить нельзя

Комитет Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства присоединяется к процессу подготовки и принятия Налогового кодекса Украины.

Об этом агентству УНИАН заявила глава комитета, народный депутат (фракция БЮТ) Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«Начатые нами системные реформы в сфере улучшения бизнес-климата в Украине требуют логического продолжения в виде реформы налогового законодательства. Отечественный бизнес нуждается в прозрачном, понятном и лояльном экономике Налоговом кодексе», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она напомнила, что рассмотрение Налогового кодекса в стране неоднократно тормозилось по разного рода причинам, в том числе и политическим. «Бардак в системе налогообложения многим был выгоден. Одни уклонялись от уплаты налогов, другие – задыхались под фискальным давлением. В этой ситуации пора ставить точку», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства сегодня является ключевым парламентским комитетом, проводящим системные реформы в законодательстве с целью повышения комфорта ведения предпринимательской деятельности в стране. Комитет активно ведет консультации с представителями отечественного и иностранного бизнеса, международными финансовыми организациями. Это дает возможность оперативнее внести необходимые и согласованные изменения в имеющийся проект Налогового кодекса (№2215, зарегистрирован 21 июля 2009 года. Инициаторы законопроекта - депутаты Николай КАТЕРИНЧУК, Юрий КАРМАЗИН, Ксения ЛЯПИНА, Наталья КОРОЛЕВСКАЯ, Анатолий МАТВИЕНКО, Николай МАРТЫНЕНКО и Владимир СТРЕТОВИЧ - УНИАН).

«Отсутствие эффективного налогового законодательства вредит бизнесу. Существующий проект Налогового кодекса, безусловно, еще сырой документ, требующий консультаций и корректив. Однако я убеждена, что дальнейшее затягивание с его доработкой и принятием недопустимо», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она выразила надежду на скорейшее создание рабочей группы из представителей всех фракций парламента для подготовки законопроекта к рассмотрению в первом чтении.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ также призвала депутатов не вносить политику в этот процесс и сделать его максимально профессиональным.