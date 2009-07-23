Президент Туркмении лично провел операцию в новом онкоцентре

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично провел первую операцию в Онкологическом центре, торжественное открытие которого состоялось 21 июля в Ашхабаде. По данным сайта Turkmenistan.ru , Бердымухамедов удалил пациенту доброкачественную опухоль – липому.

В ходе хирургического вмешательства президенту Туркмении ассистировал немецкий врач, доктор медицинских наук профессор Йоханесс Сенк. Анестезию проводили немецкий профессор Клаус Чайковский, а также туркменский специалист – кандидат медицинских наук Муса Измайлов.

Операция с участием президента Бердымухамедова и иностранных врачей была приурочена ко Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, а также к 14-й годовщине туркменской государственной программы “Здоровье”.

Согласно официальному сообщению Государственного информагентства Туркменистана, удаленная президентом опухоль располагалась за правым ухом пациента и причиняла ему сильную боль. Операция прошла без осложнений и завершилась успешно.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов окончил стоматологический факультет Туркменского государственного медицинского института и длительное время работал стоматологом в сельской местности, напоминает Медпортал.ру . При предыдущем президенте Туркмении Сапармурате Ниязове Бердымухамедов возглавлял Министерство здравоохранения, а также занимал пост вице-премьера по вопросам здравоохранения, образования и науки. Уже будучи президентом Туркмении, он получил степень доктора медицинских наук и звание профессора по специальности “Социальная гигиена и организация здравоохранения”.