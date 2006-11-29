У Донецка больше нет возможности привлекать кредиты для оплаты газа

У Донецка больше нет возможности привлекать банковские кредиты для оплаты газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Донецке заявил мэр города Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

"Больше у меня нет возможности привлечь кредиты для оплаты газа", - сказал мэр.

По его словам, в ноябре текущего года Донецк привлек 10 млн. гривен кредитных средств. В этом же месяце город заплатил за газ 25 млн. гривен. "Это очень серьезная сумма", - указал мэр. При этом он подчеркнул, что в ближайшем будущем город должен "самостоятельно, за счет платежей населения рассчитываться, и за счет организаций, те, которые получают теплоносители".

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО также подчеркнул, что из-за неплатежей "есть угроза, что Донецк могут отключить от устойчивой подачи газа".

Мэр проинформировал, что подача газа городу на сегодняшний день ограничена до минимума, а давление газа, которое есть в сетях, поддерживается лишь благодаря благоприятному температурному режиму. А.ЛУКЬЯНЧЕНКО акцентировал, что при кризисной ситуации городу "никто не поможет, только сознание жителей".

"Мы будем этот вопрос рассматривать вместе с "Нафтогазом Украины" и согласовывать график погашения", - заключил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.