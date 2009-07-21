У штаба ЧФ в Севастополе проходит пикет обманутых пайщиков

У здания штаба Черноморского флота РФ проходит пикет обманутых инвесторов. Как сообщает он-лайн газета "Новый Севастополь", 30 человек продолжают свои акции протеста в связи тем, что Строительное управление флота, которое взяло в 2005 и 2006 годах деньги у без малого 200 инвесторов, в указанный в договоре срок - 2007 год - жилье им не построило.

Пикетчики выставили перед штабом большой картонный ящик, на котором написано «Пожертвования», и предлагают севастопольцам сдавать деньги на содержание ЧФ РФ, который не в состоянии выполнить свои обязательства перед инвесторами жилья. Один из активистов-пикетчиков Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ сообщил редакции, что обманутые инвесторы взяли тайм-аут (один месяц) в своих акциях по просьбе главкома ВМФ РФ Владимира ВЫСОЦКОГО, чтобы российская сторона смогла разобраться в проблеме взаимоотношений пайщиков и военных строителей. Однако, по словам ДОБРОВОЛЬСКОГО, «ничего за месяц не изменилось, обещания адмирала повисли в воздухе».

Пикетчики держат в руках транспаранты, и выкрикивают речевки: «Москва кинула Севастополь!» и «Хватит жрать на наши деньги!».