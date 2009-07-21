Началась встреча правительственных делегаций Украины и США

В расширенном составе

В Киеве началась встреча правительственной делегации Украины с делегацией США в расширенном составе. Как передает корреспондент УНИАН, украинскую делегацию возглавляет премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, а американскую – вице-президент США Джозеф БАЙДЕН. Встреча Дж.БАЙДЕНА и Ю.ТИМОШЕНКО в формате «один на один» продолжалась более часа.

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