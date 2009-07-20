Нацбанк банк ввел временную администрацию еще в одном банке

За первый квартал убытки - 1,656 млн. грн.

Национальный банк ввел временную администрацию в банке «Владимирский» (г. Сумы). Об этом УНИАН сообщили в Национальном банке Украины (НБУ). По информации Нацбанка, временным администратором назначена Виктория ФАТЕЕВА. Справка УНИАН. Национальный банк Украины зарегистрировал ОАО «Владимирский» 13 декабря 2001 г. По итогам первого квартала 2009 года, убыток банка составил 1,656 млн. грн.

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