Европейские банки выдвинули ультиматум Нафтогазу

Европейские банки – потенциальные кредиторы НАК "Нафтогаз Украины" – требуют, чтобы цены на газ в стране не дотировались из госбюджета, заявил в пятницу официальный представитель Еврокомиссии Марк Грей. По его словам, решение о выделении кредита будет принято после того, как Украина назовет сроки отказа от дотаций, пишет Коммерсант-Украина.

В Нацкомиссии регулирования электроэнергетики считают, что вопрос повышения цен на газ для ТКЭ может быть рассмотрен до конца года. А глава комиссии Валерий Кальченко в пятницу заявил, что нынешний уровень цен на газ для населения и ТКЭ давно "не имеет экономического обоснования". Впрочем, премьер-министр Юлия Тимошенко выразила сомнение в том, что рост цен на газ произойдет в этом году. "Не живите слухами. Я предлагаю дождаться подписания меморандума, тогда будет ясно, есть там повышение или нет",– сказала она. Получить комментарий "Нафтогаза" изданию пока не удалось.

С просьбой предоставить кредит на закупку газа в размере $4 млрд НАК "Нафтогаз Украины" обратилась к Еврокомиссии в июне. В комиссии тогда отказали в выделении средств, пообещав помочь в организации переговоров с крупными европейскими банками. Переговоры ведутся до сих пор. Ранее Украина уже обещала МВФ в обмен на кредит до конца года повысить цены на газ для населения на 20%, сообщал заместитель главы секретариата президента Александр Шлапак.