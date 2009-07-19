В Турции запретили курить в ресторанах и барах

С сегодняшнего дня в Турции вступило в силу дополнение к закону о запрете курения, согласно которому курить запрещается во всех ресторанах, кофейнях, барах и ночных клубах.

Нарушение закона грозит наказанием и самим курящим, и владельцам заведений. При этом запрещается курение не только сигарет, сигар и трубок, но и кальяна.

Для посетителей, нарушивших закон, предусмотрен штраф (в пересчете с лиры) в размере более 30 евро, для владельцев заведений - от 366 до 3660 евро, сообщает «Немецкая волна».

Для обеспечения контроля за соблюдением закона в стране создана специальная структура, штат которой насчитывает 4500 сотрудников.

Курить отныне посетителям кафе и ресторанов разрешается лишь на территории заведений, расположенных под открытым небом, но при условии, что они не оборудованы тентами и зонтами.

Закон был принят парламентом страны в январе и вступил в силу в мае 2009 года. На первом этапе было запрещено курение в помещениях государственных учреждений, офисов предприятий и компаний, а также в общественном транспорте.

В Турции, стране с 70-миллионным населением, курящими являются более 20 миллионов человек.