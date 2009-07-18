В Чугуеве начался Х Международный репинский пленэр

В Чугуеве Харьковской области - родине художника Ильи Репина - начался Х Международный репинский пленэр.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Чугуевском городском совете, который является организатором этого мероприятия, десять мастеров кисти из разных регионов Украины и России на протяжении двух недель будут писать на природе пейзажи города и его окрестностей, связанных с жизнью и творчеством И.Репина. Каждый из них передаст в подарок Чугуевскому художественно-мемориальному музею И.Репина по две работы, созданных за время проведения пленэра.

Участники пленэра проведут также мастер-классы для воспитанников Чугуевской детской художественной школы.

Справка УНИАН. Репинские пленэры проходят в Чугуеве с 2000 года. Они призваны популяризировать репинские традиции реалистичного искусства в творчестве современных художников, способствовать превращению Чугуева в центр развития изобразительного искусства, о чем мечтал И.Репин. За время проведения пленэров их участниками стали почти 100 художников.