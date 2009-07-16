Центр радиочастот разрешил ввезти больше миллиона мобильных телефонов

По состоянию на 15 июля 2009 года ГП «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) для оформления таможенных документов выдал разрешения на законный ввоз в Украину более 1,017 млн. мобильных телефонов . Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УГЦР.

Как отмечается в сообщении, по оценкам специалистов УГЦР и аналитиков рынка, во II квартале 2009 года было законно ввезено на территорию нашего государства около 80% мобильных телефонов.

«Этот показатель почти в 10 раз превышает показатели прошлого года и является своеобразным рекордом», - говорится в сообщении УГЦР.

По состоянию на 15 июля в обобщенную базу данных УГЦР внесено более 1,21 млн. кодов IMEI мобильных телефонов, которые находятся в реализации.

Как сообщал ранее УНИАН, в 2007 году УГЦР выдал разрешения на ввоз 738 тыс. мобильных телефонов, при этом, по оценкам аналитиков, в 2007 г. в Украине было продано от 8,55 до 10,49 млн. мобильных телефонов. Т.е. на территорию страны в 2007 году незаконно было ввезено от 91,6 % до 93,2% телефонов.

В 2008 году УГЦР выдал разрешения на ввоз 1,3 млн. мобильных телефонов, или примерно на 16,5% от всех ввезенных в страну телефонов за 2008 год.

По прогнозам аналитиков холдинга Unitrade Group, в 2009 году в Украине будет реализовано до 4 млн. телефонов.

Справка УНИАН. IMEI - международный идентификатор мобильного оборудования, который состоит из 15 цифр и является уникальным для каждого мобильного телефона. Код устанавливается на заводе при изготовлении телефона и служит для его идентификации в сети оператора.

Согласно решению НКРС о Порядке реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств и Положению о ввозе в Украину таких устройств, с 28 марта 2009 года не разрешается ввоз и реализация мобильных терминалов/телефонов без регистрации индивидуального кода (серийного номера) IMEI в обобщенной базе данных. Такую обобщенную базу данных ведет государственное предприятие «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) в рамках информационной системы учета мобильных терминалов.

Обобщенная база данных кодов IMEI мобильных телефонов информационной системы имеет три реестра: белый список, черный список и серый список. В белый список заносятся номера кодов мобильных телефонов, которые разрешены к применению в сетях операторов мобильной связи. Это все номера телефонов, которые зарегистрированы в сетях операторов до конца сентября 2009 года или легально ввезены в Украину. В черный список заносятся номера мобильных телефонов, которые не занесены в белый список или зарегистрированы органами МВД как ворованные (операторы не имеют права обслуживать эти телефоны). В серый список входят номера телефонов, которые не зарегистрированы ни в белом, ни в черном списке. В течение трех месяцев телефоны из этого списка переходят в белый или черный список (в зависимости от результатов проверки легальности таких телефонов).