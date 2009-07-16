Центр радиочастот разрешил ввезти больше миллиона мобильных телефонов
Растет процент законных "трубок"
По состоянию на 15 июля 2009 года ГП «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) для оформления таможенных документов выдал разрешения на законный ввоз в Украину более 1,017 млн. мобильных телефонов . Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УГЦР.
Как отмечается в сообщении, по оценкам специалистов УГЦР и аналитиков рынка, во II квартале 2009 года было законно ввезено на территорию нашего государства около 80% мобильных телефонов.
«Этот показатель почти в 10 раз превышает показатели прошлого года и является своеобразным рекордом», - говорится в сообщении УГЦР.
По состоянию на 15 июля в обобщенную базу данных УГЦР внесено более 1,21 млн. кодов IMEI мобильных телефонов, которые находятся в реализации.
Как сообщал ранее УНИАН, в 2007 году УГЦР выдал разрешения на ввоз 738 тыс. мобильных телефонов, при этом, по оценкам аналитиков, в 2007 г. в Украине было продано от 8,55 до 10,49 млн. мобильных телефонов. Т.е. на территорию страны в 2007 году незаконно было ввезено от 91,6 % до 93,2% телефонов.
В 2008 году УГЦР выдал разрешения на ввоз 1,3 млн. мобильных телефонов, или примерно на 16,5% от всех ввезенных в страну телефонов за 2008 год.
По прогнозам аналитиков холдинга Unitrade Group, в 2009 году в Украине будет реализовано до 4 млн. телефонов.
Справка УНИАН. IMEI - международный идентификатор мобильного оборудования, который состоит из 15 цифр и является уникальным для каждого мобильного телефона. Код устанавливается на заводе при изготовлении телефона и служит для его идентификации в сети оператора.
Согласно решению НКРС о Порядке реализации в Украине радиоэлектронных средств и излучающих устройств и Положению о ввозе в Украину таких устройств, с 28 марта 2009 года не разрешается ввоз и реализация мобильных терминалов/телефонов без регистрации индивидуального кода (серийного номера) IMEI в обобщенной базе данных. Такую обобщенную базу данных ведет государственное предприятие «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) в рамках информационной системы учета мобильных терминалов.
Обобщенная база данных кодов IMEI мобильных телефонов информационной системы имеет три реестра: белый список, черный список и серый список. В белый список заносятся номера кодов мобильных телефонов, которые разрешены к применению в сетях операторов мобильной связи. Это все номера телефонов, которые зарегистрированы в сетях операторов до конца сентября 2009 года или легально ввезены в Украину. В черный список заносятся номера мобильных телефонов, которые не занесены в белый список или зарегистрированы органами МВД как ворованные (операторы не имеют права обслуживать эти телефоны). В серый список входят номера телефонов, которые не зарегистрированы ни в белом, ни в черном списке. В течение трех месяцев телефоны из этого списка переходят в белый или черный список (в зависимости от результатов проверки легальности таких телефонов).