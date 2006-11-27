Студент через суд добился, чтобы его учили на украинском языке

Октябрьский районный суд города Луганска удовлетворил иск студента Сергея МЕЛЬНИЧУКА и обязал Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля осуществлять учебу этого студента на украинском языке.

Как передает корреспондент УНИАН, также суд обязал университет оплатить С.Мельничуку 1 тыс. грн. возмещения морального вреда.

Согласно постановлению суда, копия которого имеется в распоряжении УНИАН, С.Мельничук 12 декабря 2005 года обратился в суд с жалобой о нарушении в университете конституционного права, в частности, на всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, поскольку в университете преподавания осуществляется на русском языке.

С.Мельничук до 27 февраля текущего года был студентом первого курса заочного отделения Восточноукраинского национального университета им. Владимира Даля по специальности «журналистика», а с 1 сентября 2006 года он студент первого курса учебно-научного института права и истории Восточноукраинского национального университета им. Владимира Даля.