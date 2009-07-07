Ющенко дал Тимошенко три дня, чтобы погасить долги

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО принять немедленно меры для погашения задолженности по зарплате на предприятиях страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, сегодня Президент в письме на имя Ю.ТИМОШЕНКО выразил глубокую обеспокоенность ситуацией, сложившейся с ростом задолженности по зарплате на предприятиях страны, в частности на обогатительной фабрике «Яневская» Луганской области, работники которой зарплату не получают полгода.

С начала года задолженность на предприятиях Украины увеличилась на 26,8% и на 1 июня 2009 года превысила 1,5 млрд. грн.

«Особую обеспокоенность главы государства вызывает рост с начала 2009 года в 1,4 раза долгов экономически активных предприятий, а это почти 70% общего долга», - сказала пресс-секретарь.

Ухудшается ситуация на государственных предприятиях, задолженность которых увеличилась на 21% и составляет 180 млн. грн.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, Президент считает недостаточными и малоэффективными меры правительства в этом направлении. Несвоевременная выплата зарплаты приводит к социальному напряжению в трудовых коллективах и может иметь опасные общественные последствия.

И.ВАННИКОВА сообщила, что в письме В.ЮЩЕНКО просит премьера принять немедленные меры для погашения задолженности по зарплате как в государстве в целом, так и на фабрике «Яневская» в частности, и информировать его о результатах в трехдневный срок.