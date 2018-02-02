Журналисты нашли таинственного свидетеля ДТП, в котором погиб Кузьма Скрябин (видео)

Свидетель утверждает, что аварию, в которой погиб Кузьма, подстроили.

Журналисты провели собственное расследование и нашли свидетеля автокатастрофы, в которой три года назад погиб украинский музыкант, лидер группы "Скрябин", Андрей Кузьменко.

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Свидетель утверждает, что ДТП не было случайным - аварию подстроили. В полиции о свидетеле знают, но его показаний в материалах дела нигде нет. Об этом говорится в журналистском расследовании "Секретных материалов".

Свидетель рассказал, что был еще один участник ДТП. Автомобиль Honda зажал машину Кузьмы так, что он никак не мог увернуться от молоковоза. Также он сказал, что еще в течение получаса после аварии Андрей Кузьменко был жив.

Журналисты пытались встретиться с водителем молоковоза, но тот от встречи отказался. Коллеги и друзья певца стараются избегать ответов на вопросы относительно их версий аварии, однако отмечают, что Скрябин всегда был очень внимательным водителем.

Напомним, Андрей Кузьменко погиб в ДТП на Днепропетровщине ровно три года назад, 2 февраля 2015 года. По информации ГАИ, он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с молоковозом. Виновным в ДТП полиция признала именно Кузьму.