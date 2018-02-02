Памяти Кузьмы: сегодня исполняется третья годовщина со дня гибели лидера группы "Скрябин" (видео)

2 февраля 2015 года Андрей Кузьменко попал в смертельную аварию на Днепропетровщине.

Сегодня исполняется три года, как не стало Кузьмы - лидера группы "Скрябин". 2 февраля 2015 года около 07:00 джип Toyota Андрея Кузьменко на большой скорости столкнулся с молоковозом. Кузьма погиб на месте, еще до приезда медиков.

В МВД причиной ДТП назвали превышение скорости Андреем Кузьменко. Услышав известие о гибели Кузьмы, тысячи его сторонников вышли на Майдан Независимости в Киеве.

Читайте такжеТри года без Кузьмы Скрябина: самые яркие цитаты музыканта

2 февраля каждый год люди выходят на главные площади городов Украины. Они зажигают лампадки, приносят цветы и поют песни Скрябина.