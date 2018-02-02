Памяти Кузьмы: сегодня исполняется третья годовщина со дня гибели лидера группы "Скрябин" (видео)
12:26, 02 февраля 2018Общество
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2 февраля 2015 года Андрей Кузьменко попал в смертельную аварию на Днепропетровщине.
Три года назад не стало Кузьмы "Скрябина" / скриншот
Сегодня исполняется три года, как не стало Кузьмы - лидера группы "Скрябин". 2 февраля 2015 года около 07:00 джип Toyota Андрея Кузьменко на большой скорости столкнулся с молоковозом. Кузьма погиб на месте, еще до приезда медиков.
В МВД причиной ДТП назвали превышение скорости Андреем Кузьменко. Услышав известие о гибели Кузьмы, тысячи его сторонников вышли на Майдан Независимости в Киеве.
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2 февраля каждый год люди выходят на главные площади городов Украины. Они зажигают лампадки, приносят цветы и поют песни Скрябина.
Памяти Кузьмы: сегодня исполняется третья годовщина со дня гибели лидера группы "Скрябин"
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