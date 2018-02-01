Вакарчук посетил SpaceX (фото)

Экскурсию Вакарчуку проводил сотрудник SpaceX украинец Алексей Пахунов, программист родом из Житомира.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук побывал на космическом предприятии SpaceX, основателем которого является известный инженер и миллиардер Илон Маск.

Об этом певец сообщил на своей странице в соцсети Тwitter. Экскурсию Вакарчуку проводил сотрудник SpaceX украинец Алексей Пахунов.

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Был на экскурсии на #SpaceX. Экскурсию проводил сотрудник SpaceX украинец Алексей Пахунов,программист, родом из Житомира. Именно он был ответственным как Senior Flight Software Engineer за успешную посадку Falcon9 в декабре 2015 года, и за другие события. Нам есть кем гордиться! #Украинаpic.twitter.com/xxsu2cM96k — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 31 января 2018 г.

"Экскурсию проводил сотрудник SpaceX украинец Алексей Пахунов,программист, родом из Житомира. Именно он был ответственным как Senior Flight Software Engineer за успешную посадку Falcon9 в декабре 2015 года, и за другие события. Нам есть кем гордиться", - написал Вакарчук.

Ранее сообщалось, что Вакарчук обнародовал видеообращение, в котором рассказал о своих президентских амбициях.