Вакарчук посетил SpaceX (фото)

11:05, 01 февраля 2018
Общество
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Святолав Вакарчук побывал на экскурсии на SpaceX / twitter.com/s_vakarchuk

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук побывал на космическом предприятии SpaceX, основателем которого является известный инженер и миллиардер Илон Маск.

Об этом певец сообщил на своей странице в соцсети Тwitter. Экскурсию Вакарчуку проводил сотрудник SpaceX украинец Алексей Пахунов.

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"Экскурсию проводил сотрудник SpaceX украинец Алексей Пахунов,программист, родом из Житомира. Именно он был ответственным как Senior Flight Software Engineer за успешную посадку Falcon9 в декабре 2015 года, и за другие события. Нам есть кем гордиться", - написал Вакарчук.

Ранее сообщалось, что Вакарчук обнародовал видеообращение, в котором рассказал о своих президентских амбициях.

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