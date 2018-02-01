Вакарчук посетил SpaceX (фото)
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук побывал на космическом предприятии SpaceX, основателем которого является известный инженер и миллиардер Илон Маск.
Об этом певец сообщил на своей странице в соцсети Тwitter. Экскурсию Вакарчуку проводил сотрудник SpaceX украинец Алексей Пахунов.
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Был на экскурсии на #SpaceX. Экскурсию проводил сотрудник SpaceX украинец Алексей Пахунов,программист, родом из Житомира. Именно он был ответственным как Senior Flight Software Engineer за успешную посадку Falcon9 в декабре 2015 года, и за другие события. Нам есть кем гордиться! #Украинаpic.twitter.com/xxsu2cM96k— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 31 января 2018 г.
"Экскурсию проводил сотрудник SpaceX украинец Алексей Пахунов,программист, родом из Житомира. Именно он был ответственным как Senior Flight Software Engineer за успешную посадку Falcon9 в декабре 2015 года, и за другие события. Нам есть кем гордиться", - написал Вакарчук.
Ранее сообщалось, что Вакарчук обнародовал видеообращение, в котором рассказал о своих президентских амбициях.