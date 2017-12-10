Вакарчук опубликовал видеообращение, в котором рассказал о своих президентских амбициях

Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук опубликовал видеообращение, в котором заявил, что у него нет никаких политических амбиций.

Об этом он заявил в своем видеообращении, которое опубликовал на своем канале в Youtube.

Музыкант заявил, что власть его не интересует, и он никогда не заявлял о своих президентских амбициях. Не собирается он делать этого и сейчас.

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"Я никогда не сотрудничал ни с одним политтехнологом и не обсуждал с ними даже гипотетические политические планы. Я никогда не заказывал никаких социсследований или кампаний на тему своих президентских или иных политических рейтингов. И вообще к публикациям таких рейтингов я отношусь сдержанно. А еще более сдержанно - в их обсуждениях, потому что в стране сейчас есть точно более важные вещи для обсуждения", - заявил Вакарчук.

Вместе с тем, говорит музыкант, после Революции Достоинства он твердо пообещал себе, что больше никогда ни при каких обстоятельствах не будет стоять в стороне от процессов, которые происходят в стране.

Вакарчук отметил, что современное европейское государство должно строиться на трех колоннах: верховенстве права, качественном государственном аппарате и демократии. По его мнению, первые две колонны в Украине "прогнили насквозь" и их нужно строить немедленно. По словам Вакарчука, никто не может быть в стороне от этого процесса, но главная ответственность ложится на политиков.

Вакарчук назвал 10 шагов, которые, по его мнению, могут изменить Украину к лучшему.

1. Необходимо создать независимый Антикоррупционный суд. "Государственные воры, особенно высокого ранга, должны быть неминуемо наказаны", - говорится в видеообращении.

2. Изменить избирательное законодательство. "Ввести не только открытые избирательные списки, но и исключить зависимость избирательных комиссий от влияния политпартий. Новый состав ЦИК должен быть сформирован из профессиональных экспертов", - заявил Вакарчук.

3. Провести настоящую эффективную реформу государственной службы.

4. Реформировать Службу безопасности. Она должна превратиться из инструмента влияния на бизнес в оружие для борьбы с теми, кто реально подрывает нашу безопасность и независимость.

5. Начать действенную приватизацию.

6. Прекратить политический лоббизм.

7. Изменить правила поведения политиков. "Они должны стать более простыми, открытыми и доступными", - говорит Вакарчук.

8. Привить принцип ответственности. По словам музыканта, политикам стоит научиться выполнять свои обещания, а когда это невозможно - объяснять, почему так произошло.

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9. Внедрить культуру прозрачной коммуникации. "Каждый шаг политика должен иметь четкое и главное - правдивое объяснение", - заявил Вакарчук.

10. Публично очертить границы дозволенного. "Есть вещи, которые должны быть незыблемыми. Никто ни при каких обстоятельствах не должен их нарушать, а перечень их должен быть сформирован и обнародован", - сказал Вакарчук.

Музыкант также считает, что "не так важно то, КТО должен возглавлять наше государство, как то, КАКИМ оно должно быть". Вакарчук призвал всех делиться мыслями и предложениями, "как сделать наше государство Украиной нашей мечты", в соцсетях с хештегом #ЗнаюЯк.