Мэр Житомира примерил на себя роль усатого няня ради эксперимента (видео)

Сухомлин перевоплотился, чтобы услышать правдивое мнение горожан о своей работе.

В третьей серии сериала "Мэр под прикрытием" глава Житомира Сергей Сухомлин на один день превратился в воспитателя в детском саду. Об эксперименте рассказывает ТСН.

К концу рабочего дня мэру еще не раз пришлось перевоплотиться - он был даже паучком в детском театре. Все, чтобы услышать правдивое мнение горожан о своей работе.