Мэр Житомира примерил на себя роль усатого няня ради эксперимента (видео)
02:33, 01 февраля 2018Общество
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Сухомлин перевоплотился, чтобы услышать правдивое мнение горожан о своей работе.
В третьей серии сериала "Мэр под прикрытием" глава Житомира Сергей Сухомлин на один день превратился в воспитателя в детском саду. Об эксперименте рассказывает ТСН.
К концу рабочего дня мэру еще не раз пришлось перевоплотиться - он был даже паучком в детском театре. Все, чтобы услышать правдивое мнение горожан о своей работе.
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