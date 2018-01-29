В Днепре начали судить женщину, напавшую с молотком на ветерана АТО в театре (видео)

На суде подозреваемая отказалась от адвоката, а также заявила, что не признает своей вины.

В Днепре начался суд над жительницей города Мариной Меньшиковой, которая в театре напала с молотком на участника боевых действий на востоке Украины. Слушание происходит в Кировском районном суде Днепра.

Читайте такжеВ Днепре суд арестовал женщину, которая напала на ветерана АТО с молоткомПодозреваемая отказалась от адвоката, а также заявила, что не признает своей вины: по ее словам, в инциденте в театре с ее стороны была «самооборона», передает радио Свобода.

Вместе с тем в ходе судебного заседания стало известно, что уголовное производство со ст. 125 Уголовного кодекса ("умышленное нанесение легких телесных повреждений"), переквалифицировали на ст. 296 ("хулиганство").

Следующее заседание по делу запланировано на 23 марта. Подозреваемая останется под стражей на время проведения досудебного расследования.

15 января в Днепре полиция сообщила, что по месту проживания в третий раз задержала Марину Меньшикову – женщину, которая подозревается в нападении на бойца в театре. Женщина уже дважды объявлялась в розыск. Ранее суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста, однако женщина не появлялась у следователя и ее место нахождения было неизвестно.

В октябре 2016 года полиция Днепра возбудила уголовное производство по факту инцидента с участником боевых действий на Донбассе, бойцом полка «Днепр-1» в театре оперы и балета. По данным полиции, в антракте спектакля на балконе одна из пророссийски настроенных посетительниц, увидев бойца в форме, набросилась на него с молотком. Боец был в театре вместе с супругой. По словам свидетелей, женщина кричала что-то про «русский мир» и нецензурно обругала бойца и его жену». Орудие преступления – молоток – у женщины изъяли. Кроме того, в сумочке у нее обнаружили кухонный нож. Участник боевых действий получил ранение в голову, его госпитализировали.

Инцидент имел продолжение. Из театра оперы и балета, где произошел инцидент с избиением участника боевых действий, уволили артистку хора Екатерину Фондуроко, которая в соцсетях высказывалась в поддержку действий нападавшей.