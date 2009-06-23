В Виннице задержали подозреваемого в ограблении экс-нардепа

В Виннице сотрудники милиции задержали одного из подозреваемых в совершении ограбления бывшего народного депутата Ивана БОНДАРЧУКА.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Винницкой области, задержан 31-летний винничанин.

Экс-депутат и бывший председатель Винницкого обкома СПУ И.БОНДАРЧУК был ограблен 31 мая в Виннице. Трое неизвестных отняли у него сумку с документами, ключами от квартиры, 1200 грн. и кредитной карточкой.

Подозреваемый уже трижды оказывался за решеткой - за нанесение тяжелых телесных повреждений, хранение наркотиков и разбойное нападение. В общей сложности он отсидел 11 лет в тюрьме, последний раз осуждался к четырем годам лишения свободы и освободился в феврале этого года.