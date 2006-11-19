Конфликт вокруг рынка «Озерка» близится к разрешению

19 ноября 2006 года в интервью телеканалу НТН М.Б. Курочкин сообщил, что в понедельник 20 ноября он прилетит в Киев по просьбе российского бизнесмена Владимира Воробьева и украинского предпринимателя Геннадия Корбана для разрешения конфликта вокруг Днепропетровского рынка «Озерка». Владимир Воробьев обратился к М.Курочкину как к президенту «Российского Клуба». М. Курочкин считает, что этот конфликт будет разрешен в ближайшие два дня в интересах жителей Днепропетровска и при полном согласии двух конфликтующих сторон.

Так же причиной визита называются консультации с представителями украинской политической и бизнес-элиты в преддверии возможного в середине декабря визита в Украину Президента РФ Владимира Путина. Предмет консультаций М.Курочкина - украино-российско-американские отношения.

Владимир Воробьев, представляющий одну из сторон конфликта вокруг «Озерки», заявил - «Ситуация вокруг днепропетровского рынка «Озерка» зашла в тупик. У сторон конфликта есть взаимоисключающие судебные решения и , поэтому в судах мы не можем разрешить существующую проблему. Практику силового противостояния пора прекращать, так как центр Днепропетровска не может быть полигоном для «Беркута» , внутренних войск и частных охранных предприятий . Поэтому я обратился в «Российский Клуб» (лично к Максиму Борисовичу Курочкину) с просьбой стать посредником между мной и Геннадием Корбаном в разрешении этого конфликта .

Насколько я знаю, аналогичное предложение Максим Борисович получил и от Геннадия Корбана. Поэтому, я надеюсь, в понедельник мы достигнем согласия в разрешении этого конфликта».

Геннадий Корбан подтвердил , что он имел телефонный разговор с М.Курочкиным относительно урегулирования корпоративного конфликта, связанного с Днепропетровским центральным колхозным рынком («Озеркой»). По словам Корбана стороны договаривались о встрече, где речь должна идти о возможном скорейшем разрешении этого корпоративного конфликта. Также Г.Корбан отметил , что в конфликте существуют интересы третей стороны - Фонда Государственного имущества Украины , и эти интрересы, по его мнению, должны быть соблюдены .