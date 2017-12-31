В Павлограде вторые сутки голодают шахтеры, состояние здоровья одного из них ухудшилось

Состояние здоровья горняка Владимира Бугаева, одного из шахтеров компании «ДТЭК – Павлоградуголь», которые вторые сутки голодают в Павлограде Днепропетровской области, ухудшилось. Участнику акции протеста пришлось вызвать скорую, сообщили Радио Свобода в независимом профсоюзе в субботу ночью.

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По словам самого Владимира Бугаева, у него резко поднялось давление. Медики скорой помощи, приехавшие на вызов, оказали помощь – сделали укол и дали таблетки. Бугаев отметил, что сейчас его состояние стабилизировалось. Оба участников голодовки остаются на месте проведения акции – в здании мэрии.

«С нами пообщался городской голова Анатолий Вершина, пожелал нам удачи и ушел на выходные. Из администрации предприятия с нами никто не связывался», – сказал Радио Свобода Владимир Бугаев.

Он также заявил о намерениях находиться в здании горсовета и в дальнейшем и не прекращать голодовку «до выполнения требований». Состояние второго участника акции Андрея Карпенко удовлетворительное. С голодающими каждую ночь дежурят члены профсоюза.

29 декабря в Павлограде двое шахтеров компании «ДТЭК – Павлоградуголь», горные мастера Владимир Бугаев и Андрей Карпенко, объявили голодовку.

Как рассказал Радио Свобода Бугаев, главные их требования к администрации «ДТЭК – Павлоградуголь» – «прекратить давление на членов независимого профсоюза». Как он отметил, с сентября, когда на предприятии был создан центр независимого профсоюза, с работы уволили четырех ее членов. Как утверждает Владимир Бугаев, «администрация оказывала давление» и на него как основателя профсоюза.

В компании «ДТЭК – Павлоградуголь» Радио Свобода сообщили, что на шахтах компании не было нарушений законодательства при увольнении работников.

Как сообщал УНИАН, в июле на Луганщине 70 шахтеров бастовали под землей из-за невыплаты зарплат.