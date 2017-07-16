На Луганщине 70 шахтеров бастуют под землей из-за невыплаты зарплат

В Луганской области на шахте им. Капустина ГП "Лисичанскуголь" 70 шахтеров объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы.

Об этом 16 июля сообщил глава Федерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец.

"Шахтеры вторые сутки не выезжают из шахты, вчера первая смена шахтеров отказалась выезжать из шахты, а другие шахтеры спускаются. Цель - выплата задолженности по зарплате начиная с 2015 года. Вся первая смена - забойщики, проходчики под землей, по состоянию на сейчас всего 70 горняков", - сообщил Волынец.

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Он добавил, что на шахте работают только водоотлив и вентиляция, а федерация делает все, чтобы помочь шахтерам.

Позже Волынец уточнил, что под землей на шахте остались 54 горняка: "Они настроены очень решительно, требуют в том числе и доступа к телеканалам".

По данным Волынца, месячный фонд по зарплате на этой шахте составляет 32 млн. грн, а задолженность составляет почти трехмесячный фонд(соответственно 96 млн. грн).

"Задолженность существует и на других госшахтах. И если ко Дню шахтера задолженность не погасят, такие забастовки не исключены по всей Украине", - добавил Волынец.